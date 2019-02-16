В Уральске водитель автобуса высадил из салона мужчину с больным сердцем

Лежащего на обочине мужчину нашел полицейский.

В Уральске водитель автобуса высадил из салона 22-летнего Никиту Зайчикова, страдающего пороком сердца, пишет газета "Экспресс-К".

Когда у пассажира, ехавшего с женой, начался сердечный приступ, водитель, не слушая объяснений женщины, просто выгнал семейную пару на обочину дороги и спокойно поехал дальше.

Трудно сказать, чем бы закончился этот акт опасного бездушия, если бы мимо не проезжал полицейский.

По словам и. о. командира батальона дорожно-патрульной службы Берика Дюсегалиева, он заметил лежащего на обочине человека, рядом с которым сидела женщина. Когда страж порядка остановился, чтобы помочь, выяснилось, что человек страдает пороком сердца. Никите оказали первую помощь и вызвали неотложку.

Заместитель руководителя горотдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдар Менеев сообщил, что по данному факту будет проведена проверка.

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