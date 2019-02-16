Полиция Астаны задержала группу наркодилеров

Перекрыт крупный канал поставки и сбыта наркотиков в столице.

Сотрудники столичной полиции в результате спецоперации ликвидировали канал поставки и сбыта наркотиков в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

За сбыт наркотиков был задержан организатор и руководитель преступной группы, ранее судимый подозреваемый 1961 г.р. При обыске места жительства задержанного полицейскими изъяты приготовленные для сбыта свертки с гашишем.

Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом задержали четырех ранее судимых соучастников подозреваемого, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы. Из незаконного оборота полицейскими изъято более 1500 разовых доз гашиша для потребления наркотиков, цена которых бы составила при розничной продаже на черном рынке около 500 тысяч тенге.

Действия задержанных лиц, которые принимали участие в наркопреступлениях, предусматриваются уголовной ответственностью по статьям ст. 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в ней", ст. 296 ч. 4 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере", и ст. 297 ч. 4 УК РК "Сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, совершенный преступной группой", и влечет наказание сроком от 7 до 25 лет лишения свободы.

Все задержанные лица водворены в изолятор временного содержания Департамента полиции г. Астаны, проводится досудебное расследование.

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