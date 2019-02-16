Казахстанцы успешно завершили выступление на зимних играх "Дети Азии"

В последний день соревнований медаль принесли хоккеисты.

Казахстанские юные хоккеисты выиграли бронзовую медаль в завершающий день первых зимних спортивных игр "Дети Азии", передает Zakon.kz.

По итогам игр казахстанцы добыли награды в четырех из восьми видов спорта. Завершающий день соревнований ознаменовался успехом хоккейной команды.

"Трус не играет в хоккей. Это ведь про наших, боролись до конца! Как же я рада за наших юных спортсменов. Казахстанские хоккеисты в финале победили соперников со счетом 5:2 и выиграли бронзовую медаль I Зимних Международных игр "Дети Азии". Поздравляем",- сообщила пресс-секретарь комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана Раухан Тугумбаева на своей странице в Facebook.

По итогам игр у казахстанской сборной на зимних играх "Дети Азии" пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых награды, всего 12 медалей.

Также ранее хоккейные судьи оценили скорость, точность бросков и способность выйти победителем из буллитной "дуэли" в так называемых индивидуальных соревнованиях по хоккею. По их итогам третьи строчки заняли Роман Ермак и Нурлан Алдияр в соревновании на умение забрасывать буллиты.

Соревнования по восьми зимним видам спорта (фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина и хоккей) завершаются в российском Южно-Сахалинске, в них могут принять участие юные атлеты не старше 16 лет. Это позволяет использовать комплексные соревнования как платформу для подготовки участников к Юношеским Олимпийским играм и показывает, насколько отличный спортивный резерв растет в каждой из стран-участниц.

От Казахстана свои возможности испытали 73 спортсмена. Церемония закрытия пройдет вечером 16 февраля.

Альберт Ахметов

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