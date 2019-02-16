Итоги недели: Мир запомнит нашествие белых медведей и огромные долги США

Свежая подборка мировых: на что стоило обратить внимание на минувшей неделе.

Продолжаем рубрику по итогам недели. Все, что пропустили за последний информационный период, Zakon.kz собрал в одном месте. Чтобы получить новость в полном объеме, не забывайте кликать на гиперссылку, а теперь перейдем к главным новостям.

Нашествие белых медведей

Пока вы не верили в глобальное потепление, поселки архипелага Новая Земля оккупировали белые медведи. Нашествие дикий животных произошло в результате сокращения площади льдов и тотальной безответственности местного населения, которое небрежно относится к утилизации мусора. Медведи спокойно зашли на местные свалки помоев, в результате до смерти напугав впечатлительных граждан. Местные власти решили взять ситуацию под контроль, животных изгоняют из населенных пунктов техникой и усыпляют транквилизаторами. Количество голодных особей по примерным подсчетам достигло больше 50. Спецотряд по изгнанию медведей, по официальной информации, увезет животных за несколько десятков километров от нового ареала обитания. Что произойдет с животными после этого и умрут ли они от голода, никого не заботит никто не сообщает.

Что происходит в США

Очередная волну новостей поступила за неделю с запада. Начнем с главного. Государственный долг США впервые в истории установил отметку в 22 триллиона долларов, что, понятно, очень много. Как утверждают официальные источники, Дональд Трамп оказался рекордсменом по растрате госсредств. Только введенная американским лидером налоговая реформа 2018 года обошлась казне в полтора триллиона долларов. Вдобавок президент продолжает увеличивать бюджет армии. За 2018 финансовый год дефицит бюджета США вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов. Предполагается, что к 2020 он превысит отметку в триллион. Следствием недальновидной финансовой политики страны стали попытки правительства устроить очередной шатдаун. Причиной стало нежелание конгресса выделять деньги на возведение стены на границе с Мексикой. По подсчетам управленцев, стена должна обойтись приблизительно в 5,7 млрд долларов, однако конгресс согласился выделить лишь 800 млн, что, конечно же, преступно мало и хватит лишь на оградку. Мы продолжим держать вас в курсе событий и на следующей неделе.

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Когда в мире появится новая республика

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о переименовании республики. Процедура обусловлена желанием глав государств добиться места под солнцем у ЕС и НАТО. 11 февраля власти в Скопье приступили к переименованию страны в Республику Северная Македония. Согласно договору с Грецией, первыми изменяются таблички на правительственных зданиях и пунктах погранперехода. Новая инициатива уже имеет первые положительные плоды. Так, представители 29 стран-участниц НАТО в минувшую среду подписали в штаб-квартире в Брюсселе протокол о вступлении Северной Македонии в альянс. Страна официально начнет участвовать в работе институтов Североатлантического альянса, но на данном этапе в качестве приглашенного члена. Как только все 29 стран НАТО ратифицируют протокол, Республика Северная Македония станет 30 членом альянса. Наверное, тут остается лишь порадоваться за вступление республики в международный альянс.

Коротко об остальных события в мире

Начнем с позитива. Практически всю неделю не утихает скандал с подкупом, интригами и умными (это не точно) людьми. Напомним, что главный редактор телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил, что магистр "Что? Где? Когда?" Александр Друзь пытался его подкупить. По словам Бера, Друзь связался с ним перед записью телепередачи в ноябре 2018 года. Он должен был принять участие в программе вместе с другим знатоком Виктором Сидневым. Магистр намекнул, что хочет выиграть главный приз - три миллиона рублей, и заметил, что готов поделиться с Бером. Позднее главный редактор передачи попросил Друзя позвонить ему в Skype и записал все его требования на диктофон. Чтобы обличить знатока, Бер подыграл ему: передал все вопросы и ответы и согласился получить треть от выигрыша. Самое смешное, что со всеми доказательствами Бер обратился в Комиссию по этике, которую возглавляет, вы правильно поняли, Александр Друзь. Знатока пока не наказали... Кто бы мог подумать. Вернется ли Друзь к "ставкам на спорт" профессиональной деятельности или будет повержен и унижен обществом, узнаем уже скоро.

Также мир быстро облетела новость о том, что народный артист России Владимир Машков решил оставить карьеру актера. Артист не уточнил, на какой период собирается уйти из кинематографа, отметив, что пока "он просто не знает". В апреле 2018 года Машков был назначен новым художественным руководителем Московского театра-студии после смерти ее основателя и руководителя Олега Табакова. Он снимался в таких фильмах, как "Движение вверх", "Русский бунт", "Давай сделаем это по-быстрому", "Олигарх" и "Охота на пиранью".

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