Ирак и Ливан могут присоединиться к астанинскому процессу по Сирии

Об этом заявил глава Турции Эрдоган.

Ирак и Ливан наряду с РФ, Турцией и Ираном могут стать участниками астанинского процесса по сирийскому урегулированию, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

"Астанинский процесс продолжается как дополнительный процесс к женевскому под эгидой ООН. Мы не рассматриваем Астану как альтернативу Женеве, хотя женевский процесс провалился… Как я уже говорил, мы можем также включить Ирак и Ливан в наши переговоры. Потому что эти страны имеют общие границы с Сирией и в различных аспектах связаны с ней", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи, где он участвовал в трехсторонней встрече президентов РФ, Турции и Ирана по Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января прошлого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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