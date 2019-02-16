Казахстанская шахматистка стала пятой на мировом шахматном турнире

Соревнования проходили в американском городе Сент-Луис.

Казахстанка Жансая Абдумалик заняла пятое место на шахматном турнире, проходившем в Сент-Луисе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Абдумалик смогла набрать по итогам девяти матчей 4,5 очка и поделила пятую строчку с Дронавалли Харикой из Индии.

Победительницей турнира стала россиянка Валентина Гунина, которая набрала семь очков и на 0,5 балла опередила соотечественницу Александру Костенюк. Третье место заняла американская шахматистка Ирина Круш.

Итоговое положение:

1. Валентина Гунина (Россия) - 7 очков;

2. Александра Костенюк (Россия) - 6,5;

3. Ирина Круш (США) - 5,5;

4. Нана Дзагнидзе (Грузия) - 5;

5-6. Жансая Абдумалик (Казахстан) - 4,5;

5-6. Дронавалли Харика (Индия) - 4,5;

7. Анна Затонских (США) - 3,5;

8-9. Бела Хотенашвили (Грузия) - 3;

8-9. Мари Себаг (Франция) - 3;

10. Элизабет Петц (Германия) - 2,5.

Соревнования состоялись в шахматном клубе Saint Louis Chess Club, который расположен в Сент-Луисе. Подобный женский турнир стал первым в истории. Спонсором выступил известный меценат и организатор ряда элитных шахматных соревнований - американский бизнесмен Рекс Синкфилд, а призовой фонд составил 150 тысяч долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!