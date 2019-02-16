Турция не передумала покупать у России С-400

Эрдоган перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон оказывает сильное давление на Анкару из-за покупки С-400.

Турция не будет отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на протесты со стороны США. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в субботу, 16 февраля, газета Hurriyet.

"Мы заключили с Россией сделку по С-400. Поэтому о шаге назад не может быть речи, — сказал Эрдоган. — Мы работаем над тем, чтобы развернуть С-400 в июле, как и обещали".

Ранее сообщалось, что США пригрозили отозвать предложение о поставке Турции ЗРК Patriot, если Анкара закупит у России С-400.

Турция готова приобрести американские системы Patriot, но на условиях, которые отвечают ее интересам, подчеркнул Эрдоган. "Совместное производство, предоставление кредита и досрочная поставка — критерии, которым мы придаем важное значение. Хотя они [США] позитивно настроены к досрочным поставкам, они не могут обещать кредит и совместное производство", — пояснил турецкий лидер.

14 февраля Эрдоган перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон оказывает сильное давление на Анкару из-за покупки С-400.

13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что страны Северо-атлантического альянса, в частности, Италия и Франция, готовы предложить Турции альтернативу российскому оружию – системы ПВО SAMP/T.

В январе стало известно, что американская делегация прилетела в Анкару на переговоры и потребовала от турецкого правительства отказаться от покупки C-400 в обмен на поставку комплексов Patriot. О том, что Турция должна отказаться от российских ЗРК, ранее заявили в Сенате США. Глава МИД республики в декабре подчеркнул, что решение о покупке С-400 не подлежит отмене. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов.

Источник: Lenta.ru

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