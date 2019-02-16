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Меркель призвала ЕС согласовывать санкции против России

Канцлер Германии подчеркнула, что Европа не заинтересована в прекращении диалога с Россией.

Фото : latest.gla.news16 февраля 2019, 18:06

Германия поддерживает санкции в отношении России, санкционные меры должны быть согласованы. Об этом в субботу заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

"Мы поддерживаем санкции против России. Они должны быть согласованы [с Украиной], - сказала она.

Запад должен поддерживать диалог с Россией, Основополагающий акт Россия - НАТО следует соблюдать, заявила канцлер Германии. "Мы как и прежде привержены Основополагающему акту Россия - НАТО", - сказала глава кабмина. "Переговорную нить нельзя терять", - добавила она.

"С геостратегической точки зрения, Европа не может быть заинтересована в том, чтобы оборвать отношения с Россией", - отметила Меркель.

Экономические санкции против России были введены в действие 31 июля 2014 года после гибели над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. С тех пор они продлеваются раз в полгода в неизменном виде. В марте 2015 года саммит ЕС решил, что санкции могут быть отменены только после реализации минских соглашений.


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