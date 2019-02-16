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Хоккеист "Барыса" ударом в нос нокаутировал соперника

Оба хоккеиста получили пятиминутный штраф за драку.

Фото : sports.kz16 февраля 2019, 18:43

В Астане, на "Барыс Арене", проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором "Барыс" принимает омский "Авангард", сообщает Sports.kz.

На 20-й минуте встречи завязалась потасовка, а главными участниками драки стали нападающий "Барыса" Павел Акользин и форвард "Авангарда" Кирилл Петров. Акользин мощно без перчатки ударил в нос Петрова, и тот оказался на льду. Оба хоккеиста получили пятиминутный штраф за драку.

После первого периода "Барыс" выигрывает у "Авангарда" со счетом 1:0 — единственную на данный момент шайбу в матче на 12-й минуте забросил Виктор Сведберг (ему ассистировали Андре Петерссон и Дастин Бойд). Напомним, этот матч является принципиальным для обеих команд с точки зрения победы в дивизионе Чернышева.


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