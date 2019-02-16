Уволенный сотрудник убил пятерых сослуживцев в США

Самого преступника ликвидировала полиция.

Стрельбу в здании в городе Аврора в штате Иллинойс, в результате которой погибли пять человек, открыл сотрудник компании Henry Pratt, которого на совещании уведомили об увольнении, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала ABC 7 стрелявшим был 45-летний сотрудник компании Гэри Мартин, который проработал в компании около 15 лет в качестве сборщика.

По словам источника, сначала преступник начал стрелять на встрече, а затем продолжил стрельбу на территории предприятия.

На данный момент полиция продолжает устанавливать мотивы преступника и пытается определить, было ли нападение спланировано заранее.

По последним данным, жертвами стрелка стали пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции, еще пять сотрудников полиции и несколько гражданских были ранены. Самого преступника ликвидировала полиция.

Соболезнования семьям погибших выразил в своем Twitter президент США Дональд Трамп, при этом он поблагодарил полицейских за "отличную работу".

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