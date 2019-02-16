Бывший полицейский ЗКО, спасаясь от коллег, выпрыгнул с третьего этажа

Для оказания медицинской помощи пострадавший был доставлен в городскую многопрофильную больницу.

16 февраля житель Уральска, задержанный за хулиганство, выпрыгнул из окна кабинета управления полиции города, расположенного на третьем этаже, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО.

13 февраля во время проведения отчетной встречи акима Уральска с населением, Альбек Ергазиев, встав с места и растолкав сидящих, стал громогласно и нецензурно выражаться, после чего и был задержан полицейскими за хулиганство.

При составлении протокола об административном правонарушении, гражданин Ергазиев находясь в служебном кабинете, расположенном на третьем этаже здания управления полиции, с целью избежать ответственности, неожиданно открыл окно и выпрыгнул на улицу.

Для оказания медицинской помощи пострадавший был доставлен в городскую многопрофильную больницу.

По данному факту проводится служебное расследование.

За совершение мелкого хулиганства, предусмотренной ст.434 КоАП РК, материал в отношении гр. Ергазиева А.Т. направлен в специализированный административный суд города Уральск. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 5 МРП либо административный арест сроком до 10 суток.

Кроме того, гражданин Ергазиев, во время задержания не подчинился законным требованиям сотрудникам полиции, оказал сопротивление.

Был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 667 ч. 1. "Не выполнение законных требований сотрудников ОВД".

Об Альбеке Ергазиев известно то, что раньше он работал А.Т. в ЛОВД на станции Уральск и был уволен из правоохранительных органов РК 2017 году, за грубое нарушение служебной дисциплины и нарушения требований Этического кодекса государственных служащих РК.

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