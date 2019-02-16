Барыс" уступил "Авангарду" по буллитам

Тем не менее, это не помешало "Барысу" во второй раз в истории выиграть дивизион Чернышева.

"Барыс" проиграл "Авангарду" (1:2 Б) в матче с незасчитанной в овертайме шайбой, но все равно выиграл дивизион Чернышева, сообщает СИА "SPORTINFORM".

Несмотря на близкое начало плей-офф – в этом поединке не могло быть и речи об экономии сил. "Барыс" и "Авангард" на протяжении всего сезона бились за звание лучшей команды дивизиона. В ход шли как игровые моменты, так и борьба в информационном поле. Перчинки добавлял и тот факт, что в прошлом сезоне "ястребов" тренировал именно Андрей Скабелка. Тот период получился для наставника "барсов" бесславным. И вот в последнем домашнем матче "регулярки" астанчане получили шанс выиграть дивизион, причем сделать это в очном поединке с главным конкурентом.

Не удивительно, что уже под занавес первого периода болельщики увидели драку. К радости заполненной "Барыс Арены" Павел Акользин отправил своего оппонента в нокаут. "Я не боец" - скажет форвард в перерыве, но после такого удара, конечно, мало кто поверит. На тот момент "барсы" уже вели в счете – отличился Виктор Сведберг. Минимальное преимущество хозяев держалось вплоть до третьего отрезка, пока цифры на табло не уравнял Никита Пивцакин – 1:1. Встреча перешла в овертайм, в котором Андре Петерссон забил броском с неудобной руки. Однако как и в случае с первым голом, гости потребовали видеопросмотр и на этот раз шайба была отменена.

Для выявления победителя вновь потребовалась серия буллитов. Напомним, ранее омичи выиграли все три игры у астанчан в текущем сезоне и две из них именно в серии буллитов. На этот этот раз удачливее вновь оказались "ястребы" - 2:1 Б.

Барыс (Астана) - Авангард (Омск) 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 - Сведберг (Петерссон, Бойд) - 11:37

1:1 - Пивцакин (Бек, Стольберг) - 48:19

1:2 - Широков - 65:00 Б

Вратари: Карлссон - Бобков

Тем не менее, это не помешало "Барысу" во второй раз в истории выиграть дивизион Чернышева и гарантировать себе второе место на Востоке. Впервые такое случилось в сезоне 2013/14 при Ари Пекке-Селине. Дальше команду ждет дальневосточный выезд по направлению "Адмирал", "Амур" и "Куньлунь", после чего стартует самое интересное – борьба за Кубок Гагарина.

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