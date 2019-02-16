В Германии требуют вывода американского ядерного оружия со своей территории

Эксперты полагают, что США разместили на территории Европы около 180 ядерных бомб B61, из них 20 — в Германии, остальные — в Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции.

Германии не следует держать на своей территории американское ядерное оружие, заявили в Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

СДПГ создала специальную комиссию, которая проведет повторную оценку позиции партии по вопросам внешней политики и безопасности, в том числе о преимуществах совместного использования ядерного оружия. Согласно этому принципу времен холодной войны, немецкие военные самолеты будут использоваться для запуска американского ядерного оружия в случае атаки России на Европу. Решение СДПГ пересмотреть свою позицию было вызвано в том числе выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили представители немецкой партии.

Эксперты полагают, что США разместили на территории Европы около 180 ядерных бомб B61, из них 20 — в Германии, остальные — в Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции.

"Ядерное участие не обязательно означает, что мы должны держать ядерное оружие", — заявил депутат Бундестага от СДПГ Рольф Мютцених. Германия может последовать примеру Канады — страны-участницы НАТО, которая не держит на своей земле американское ядерное оружие, отметил парламентарий. Растущая враждебность между Россией и НАТО и перспектива возрождения гонки вооружений — в числе аргументов против сохранения принципа совместного использования ядерного оружия, добавил Мютцених.

Вице-председатель СДПГ Ральф Стегнер заявил, что партия сомневается в том, что соглашение о ядерном взаимодействии соответствует сегодняшнему дню. Социал-демократы вряд ли поддержат закупку Германией истребителей F/A-18 для перевозки атомных бомб, подчеркнул он.

Как отмечает The Wall Street Journal, дискуссия об американском ядерном оружии возникла в Германии впервые с 1980-х годов.

16 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что США вышли из ДРСМД потому, что Россия многие годы нарушала условия договора. Меркель отметила, что после распада СССР и окончания холодной войны Европа надеялась, что отношения с Москвой будут совсем другие, нежели они сложились сейчас. Однако европейцы стратегически не вправе рвать с Россией и толкать ее в зависимость от Китая, полагает канцлер.

Источник: Lenta.ru

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