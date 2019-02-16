Apple обвинили в распространении порно и азартных игр

Используя свои или каким-то образом добытые чужие сертификаты на айфоны просочились более двух десятков приложений взрослой тематики.

Скандал, начавшийся с нарушения правил Apple соцсетью Facebook и поисковиком Google, привел к раскрытию целого теневого рынка приложений, которые скачивались на айфоны в обход ограничений App Store. Как следует поискав в интернете, найти можно было и порнографию, и онлайн-казино, сообщает Вести.Ru.

Виталий Арутюнян: "Вначале выяснилось, что у Facebook есть шпионско-аналитическое приложение, которое оказалось печально известным VPN-клиентом Onavo. Оно получает доступ буквально ко всем персональным данным пользователя и телефонным разговорам. Официально программа с такими функциями контроль модераторов App Store не прошла бы. Выяснилось: Facebook использовал специально выдаваемый Apple сертификат для внутреннего пользования, чтобы разработчики в App Store могли быстро выложить какое-то внутрикорпоративное приложение.

Корпорация Тима Кука публично наказала Facebook и на время отозвала сертификат. Выяснилось также, что что-то похожее проворачивал и Google. Его постигла та же участь. Однако после детального расследования журналистов издания TechCrunch выстроилась картина, полностью противоположная строгому имиджу App Store.

Используя свои или каким-то образом добытые чужие сертификаты на айфоны просочились более двух десятков приложений взрослой тематики, порно, а также различные азартные игры, в которых можно было выиграть или проиграть реальные деньги. Этот факт говорит о том, что проблему могут представлять не только Google и Facebook, но и другие мобильные приложения.

Как выяснили журналисты TechCrunch, для доступа к программе корпоративных сертификатов приложений достаточно было заполнить онлайн-форму и заплатить 300 долларов. Никаких проверок, систем контроля и безопасности, никаких стандартов и систем шифрования данных. Возможно именно легкий доступ к корпоративным сертификатам стал причиной доступности на iPhone контента, который запрещен в App Store".

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