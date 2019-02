Во Франции водитель протаранил участников акции "желтых жилетов"

Несколько человек пострадали на манифестации движения "желтых жилетов" в городе Руэн на севере Франции в результате наезда автомобиля, сообщает ТАСС.

По разным данным, трем или четырем демонстрантам потребовалась помощь врачей.

Водитель скрылся с места происшествия, опасаясь, что толпа совершит над ним самосуд. Позже он в сопровождении сына явился в комиссариат. Полиции предстоит выяснить, был ли наезд совершен умышленно.

По информации телеканала, мужчина нажал на газ после того, как в его машину попало несколько камней, брошенных неизвестными. Сообщается, что несколько человек забрались на ее капот. Также, по одной из версий, в салоне автомобиля был маленький ребенок.

#Breaking: Just in - Multiple #GiletsJaunes protestors mowed down in #Rouen after a car violently drover into the crowd in this #Acte14 event. pic.twitter.com/nXbOd2oBJj