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Во Франции водитель протаранил участников акции "желтых жилетов"

Водитель скрылся с места происшествия, опасаясь, что толпа совершит над ним самосуд.

Фото : Delo.ua17 февраля 2019, 00:31

Несколько человек пострадали на манифестации движения "желтых жилетов" в городе Руэн на севере Франции в результате наезда автомобиля, сообщает ТАСС.

По разным данным, трем или четырем демонстрантам потребовалась помощь врачей.

Водитель скрылся с места происшествия, опасаясь, что толпа совершит над ним самосуд. Позже он в сопровождении сына явился в комиссариат. Полиции предстоит выяснить, был ли наезд совершен умышленно.

По информации телеканала, мужчина нажал на газ после того, как в его машину попало несколько камней, брошенных неизвестными. Сообщается, что несколько человек забрались на ее капот. Также, по одной из версий, в салоне автомобиля был маленький ребенок.


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