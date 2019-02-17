В Австрии рассказали о новых санкциях против России

Ограничительные меры затронут конкретных лиц, а не экономику, отметила Карин Кнайсль.

Новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе будут направлены в отношении конкретных лиц. Эти меры уже были обсуждены на уровне послов ЕС, заявила в субботу министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

"Речь идет о "мягких санкциях", то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц. Дело направлено, например, на осложнение процедуры получения визы или отказ в выдаче визы, - рассказала Кнайсль. - Этот вопрос [о новых санкциях] обсуждался на уровне должностных лиц [послов ЕС], и мы их поддержим".

По ее словам, Австрия занимает четкую позицию по вопросу, когда дело касается нарушения международного права. "Противоречащая международному праву аннексия Крыма - вне зависимости от исторического смысла или психологии - все же является нарушением права. Мы продолжим и далее участвовать в санкциях, принятых летом 2014 года", - сказала Кнайсль.

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники со встречи послов стран ЕС сообщило, что ЕС согласовал санкции в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. Источник не сообщил имена лиц, в отношении которых предполагается ввести санкции. Об ограничительных мерах может быть объявлено на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник в Брюсселе.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!