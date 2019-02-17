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Житель Узбекистана упал с 10 этажа в Петербурге и остался жив

Сейчас он в реанимации.

Фото : ca-news.org17 февраля 2019, 06:14

Гражданин Узбекистана упал с 10 этажа строительной площадки в Петербурге вчера, 15 февраля, передает ca-news.org.

Сообщается, что пострадавший выжил после падения с высотки. Он был госпитализирован с травмой головы, грудной клетки, живота, таза. У него выявили закрытый перелом позвонков и закрытую черепно-мозговую травму.

Проводится проверка.


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