Житель Узбекистана упал с 10 этажа в Петербурге и остался жив
Сейчас он в реанимации.
Фото : ca-news.org17 февраля 2019, 06:14
Гражданин Узбекистана упал с 10 этажа строительной площадки в Петербурге вчера, 15 февраля, передает ca-news.org.
Сообщается, что пострадавший выжил после падения с высотки. Он был госпитализирован с травмой головы, грудной клетки, живота, таза. У него выявили закрытый перелом позвонков и закрытую черепно-мозговую травму.
Проводится проверка.
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