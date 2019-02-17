Снежное воскресенье обещают синоптики

В большинстве регионов Казахстана прогнозируются осадки.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми ожидаются осадки, лишь в юго-восточной части республики погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра местами 15-20, днем порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более. В Туркестанской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28, на горных перевалах 30 м/ и более, днем местами - туман, гололед. В Алматинской области местами ожидаются туман, в районе Жаланашколя ветер 20-25, днем порывы 28 м/с. В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с. В Мангыстауской области местами – гололед, метель, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Карагандинской - гололед. В Атырауской, Западно-Казахстанской местами – туман, гололед. В Костанайской области местами - низовая метель, туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, ветер 15-20 м/с. В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: преимущественно облачно, +3.

Прогноз погоды в Астане: облачно, 0, слабый снег.

Полный прогноз погоды на 17 февраля.

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