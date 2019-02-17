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Участки дорог закрыты в двух областях Казахстана

Гололед стал причиной ограничений.

Фото : pixabay.com17 февраля 2019, 10:07

В Акмолинской и Павлодарской областях закрыты участки дороги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Акмолинской области 16 февраля с 22-30 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено ограничение движения на участке автодороги республиканского значения «Астана – Ерейментау - Шидерты» (16-205 км, Астана - граница Павлодарской области) для грузового и общественного автотранспорта.

В Павлодарской области 16 февраля с 23-00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено ограничение движения на участке автодороги республиканского значения «Астана – Ерейментау - Шидерты» (205- 259 км, поселок Шидерты - граница Акмолинской области) для грузового и общественного автотранспорта.


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