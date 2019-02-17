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В Испании решили перезахоронить диктатора Франко

Правительство Испании отказало родственникам Франко в удовлетворении просьбы перенести останки в крипту мадридского собора Альмудена.

Фото : pixabay.com17 февраля 2019, 10:23

Останки испанского диктатора Франсиско Франко будут изъяты из мемориального комплекса "Долина павших" и перезахоронены в другом месте.

Место для нового захоронения должны будут определить родственники бывшего каудильо. А в том случае, если они этого не сделают, вопрос решит испанское правительство.

Испанский кабинет министров принял окончательное решение об эксгумации останков Франко и дал его семье 15 дней на то, чтобы она выбрала место для перезахоронения. При этом ранее правительство Испании отказало родственникам Франко в удовлетворении просьбы перенести останки в крипту мадридского собора Альмудена, обосновав отказ соображениями "общественной безопасности".

Представители правительства подтвердили позицию, согласно которой "Долина павших", где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Франко руководил страной как каудильо (предводитель) Испанского государства в течение 36 лет — с 1939 до смерти в 1975 году. Он пришел к власти в итоге гражданской войны 1936−1939 годов, с одной стороны во время которой выступали фалангисты (силы Франко), а с другой — республиканцы.

После его кончины в стране была восстановлена монархия. Испанские социалисты обосновывают решение о переносе останков Франко тем, что он не погиб в бою и не стал жертвой каких-либо репрессий позже, а скончался естественной смертью в возрасте 82 лет.

Депутаты парламента Испании хотят перезахоронить генерала Франко с мая 2017 года. Хотя часть депутатов публично осудила перезахоронение, только один народный избранник проголосовал против.

Источник: eadaily


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