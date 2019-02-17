Булат Бакауов намерен заставить алиментщиков платить по счетам

Активизировать работу по взысканию алиментов планируют сразу по всем направлениям.

Наряду с оказанием социальной поддержки многодетным и нуждающимся семьям в Павлодарской области возьмутся за алиментщиков, которые укрываются от положенных выплат собственным детям. Об этом на своей страничке в Instagram сообщил глава региона Булат Бакауов, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как написал в социальной сети аким области, во время встречи с многодетными матерями на площадке партии "Нур Отан", прошедшей в минувший четверг, практически никто не поднимал проблему с выплатой алиментов. При этом некоторые мужчины, уходя из семьи, всеми способами пытаются скрыть свои доходы, чтобы с них не удерживали алименты.

- Именно этот вопрос в составе небольшой рабочей группы мы рассмотрели сегодня, - отметил Булат Бакауов. - На совещание пригласили многодетную маму Динару Саликову, главного имама области Жолдаса-кажы и протоиерея Алексея, а также руководителей наших правоохранительных ведомств.

Активизировать работу по взысканию алиментов планируют сразу по всем направлениям. Власти намерены требовать от работодателей области, чтобы алиментщики получали только "белую" зарплату. При этом тех, кто не работает, будут трудоустраивать. Также предлагается усилить работу судоисполнителей, чтобы никто не смог уклониться от обязанностей перед своими детьми. В-третьих, к профилактической работе с населением хотят привлечь священнослужителей.

По мнению главы региона, предпринимаемые меры должны дать первые результаты уже в ближайшие два-три месяца.

Адиль Аскеров

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