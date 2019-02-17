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Двое погибли, четверо пострадали в ДТП на трассе Павлодарской области

Пассажиры скончались на месте, водители и выжившие пассажиры в больнице.

Фото : pxhere.com17 февраля 2019, 13:38

17 февраля в 10.27 часов на автодороге "Омск - Майкапчагай", возле села Набережное, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Ford и Honda, передает Zakon.kz.

В результате столкновения двое пассажиров автомашины Honda погибли на месте происшествия. Водители и двое пассажиров госпитализированы с травмами в больницу Павлодара.

Начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.


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