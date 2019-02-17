Из горящего кафе в Актобе эвакуировали 35 человек

Жертв и пострадавших нет.

Вечером 16 февраля в кафе в Актобе произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В 22:08 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в кафе "Кемер" расположенном на первом этаже жилого дома по пр. Абулхаир хана. В кухонном помещении произошло возгорание вытяжки с последующим переходом огня на крышу кафе на общей площадью 8 кв. м.

Силами пожарных подразделений эвакуированы 35 человек и спасены 5 человек, в том числе 1 ребенок. Пожар локализован в 22:24 и ликвидирован в 22:30. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 14 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники ДЧС Актюбинской области.

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