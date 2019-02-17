Пенсионерка обругала девочку и сломала ей руку в автобусе
Никто из пассажиров не помог, а кондуктор прикрикнула.
Фото : pixabay.com17 февраля 2019, 14:28
В Казани пенсионерка поторопилась выйти из автобуса и сломала руку 13-летней девочке. Женщина толкнула ее, из-за чего школьница упала на закрывающуюся дверь. Конечность зажало между поручнем, пишет "Политэксперт".
Пенсионерка при этом громко бранилась, а девочка едва не потеряла сознание от боли. Никто из пассажиров не помог, а кондуктор прикрикнула.
Подросток обратилась за помощью в ближайшую аптеку, фармацевты вызвали ей скорую.
Позже у пострадавшей выявили серьезный перелом. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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