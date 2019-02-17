Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пенсионерка обругала девочку и сломала ей руку в автобусе

Никто из пассажиров не помог, а кондуктор прикрикнула.

Фото : pixabay.com17 февраля 2019, 14:28

В Казани пенсионерка поторопилась выйти из автобуса и сломала руку 13-летней девочке. Женщина толкнула ее, из-за чего школьница упала на закрывающуюся дверь. Конечность зажало между поручнем, пишет "Политэксперт".

Пенсионерка при этом громко бранилась, а девочка едва не потеряла сознание от боли. Никто из пассажиров не помог, а кондуктор прикрикнула.

Подросток обратилась за помощью в ближайшую аптеку, фармацевты вызвали ей скорую.

Позже у пострадавшей выявили серьезный перелом. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты