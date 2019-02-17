Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанца насмерть сбил поезд в Москве

Как полагает следствие, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Фото : pixabay.com17 февраля 2019, 14:53

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин под колесами поезда в Москве. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК Лариса Марковец.

По ее словам, инцидент произошел поздно вечером 15 февраля на 23-м километре 10-го пикета перегона Бирюлево-Товарная — Домодедово. Под поезд попали двое мужчин: 59-летний уроженец Саратовской области и 25-летний уроженец Казахстана. Они получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

Как полагает следствие, мужчины переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты