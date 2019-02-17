Казахстанца насмерть сбил поезд в Москве

Как полагает следствие, он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин под колесами поезда в Москве. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК Лариса Марковец.

По ее словам, инцидент произошел поздно вечером 15 февраля на 23-м километре 10-го пикета перегона Бирюлево-Товарная — Домодедово. Под поезд попали двое мужчин: 59-летний уроженец Саратовской области и 25-летний уроженец Казахстана. Они получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

Как полагает следствие, мужчины переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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