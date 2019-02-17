Первый президент Украины объявил Донбасс "другой страной"

Политик отказался рассуждать о том, на какие политические уступки Киев мог бы пойти в отношении Донбасса, но предложил изучить для этого международный опыт и привлечь "экспертов глобального характера".

Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он заявил в интервью программе FACE 2 FACE на телеканале ZIK (с 43:15).

"Независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда не будет таким, как прежде", — сказал Кравчук, предположив, что местные жители будут требовать большей свободы, прав и независимости.

Политик отказался рассуждать о том, на какие политические уступки Киев мог бы пойти в отношении Донбасса, но предложил изучить для этого международный опыт и привлечь "экспертов глобального характера".

"Слушайте, там другая страна (...) Надо думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорию и суверенитет. Я имею в виду форму правления, права и свободы", — добавил он.

Полезным для реинтеграции Донбасса может быть хорватский опыт, полагает премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который привел в пример бывшую самопровозглашенную сербскую автономную область Восточная Славония. По его мнению, следует, как и в этом случае, задействовать дипломатические средства и политическое давление.

"На это потребовалось время. Это было непросто. Это было очень сложно. Я думаю, что у нас в стране до сих пор есть люди, которые по-настоящему недовольны этим процессом", — цитирует Пленковича УНИАН.

Агентство напоминает, что в украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц рассматривают возможность реинтеграции Донбасса именно по примеру Восточной Славонии. В ведомстве настаивают, что все структуры непризнанных республик должны быть ликвидированы и заменены миротворческой миссией ООН, состоящей из трех компонентов — военного, полицейского и гражданского.

За время вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, который длится с апреля 2014 года, погибли более 10 тысяч человек, более 30 тысяч пострадали, сотни тысяч местных жителей были переселены или бежали в другие страны. Киев, который проводит в Донбассе силовую операцию, обвиняет Россию в участии в боевых действиях на стороне ополчения, Москва это отрицает.

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