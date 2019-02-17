Верх безвкусицы, но глаз не оторвать: 20+ фото, которые заставят вас улыбнуться
Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет… Но глядя на фото этих странных вещей, стрижек и татуировок, ненароком начинаешь сомневаться в адекватности их владельцев.
Фото : bigpicture.ru17 февраля 2019, 15:54
Прическа в форме кепки, машина-арбуз, кровать-медведь и другие странные вещи в очередной раз доказывают, насколько разными могут быть люди! Ведь то, что для одних стильно и красиво, для других — откровенный бред.
А что по этому поводу думаете вы?
источник: bigpicture.ru
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