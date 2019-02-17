Шесть казахстанцев пробились в четвертьфинал турнира по боксу в Болгарии

"Странджа" является традиционным международным турниром, в котором казахстанцы участвуют не первый год.

На международном боксерском турнире "Странджа" в Болгарии определились четвертьфиналисты, передает корреспондент Vesti.kz.



При этом не всем казахстанским боксерам удалось отобраться в следующий круг.



Так, Анвар Музаппаров (52 килограмма) уступил индусу Гаураву Соланки - 2:3, Кайрат Ералиев (56) проиграл болгарину Бояну Асенову - 2:3, а Бек Нурмаганбет (81) оказался слабее американца Атифа Оберлтона - 2:3.



Между тем Темиртас Жусупов (49) перебоксировал шотландца Акила Ахмеда - 5:0, Закир Сафиуллин (60) победил итальянца Франческо Майетту - 5:0, Санатали Тольтаев (64) выиграл у аргентинца Максимилиано Одди - 4:1, Аблайхан Жусупов (69) одолел косовца Бехрами Патриота - 5:0, Василий Левит (91) взял верх над узбекистанцем Санжаром Турсуновым - 5:0, а Камшыбек Кункабаев (+91) победил техническим нокаутом во втором раунде турка Ильяса Мукахита.



"Странджа" является традиционным международным турниром, в котором казахстанцы участвуют не первый год. В прошлом году боксеры вернулись домой с пятью медалями: одной золотой и четырьмя бронзовыми.

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