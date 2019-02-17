Полицейские Атырау ищут владельцев украденных вещей
Потерпевшим необходимо иметь при себе документы либо чеки, доказывающие право на имущество.
Фото : pixabay.com17 февраля 2019, 16:16
Владельцев украденных драгоценностей, ноутбуков и телефонов ищут в Атырау, передает корреспондент МИА "Казинформ".
В результате оперативно розыскных мероприятий, проведенных полицией Атырау, раскрыт ряд краж. У грабителей, обворовывавших квартиры и коттеджи, в ходе обысков изъяты похищенные вещи - оргтехника, мобильные телефоны, а также драгоценности. На сегодняшний день свои вещи уже распознали 13 потерпевших.
"Вместе с тем, на данный момент еще не нашли своих хозяев ноутбуки, аудиоаппаратура, несколько мужских часов, изделия из серебра и золота, а также бижутерия. Потерпевшим необходимо обратиться в городской отдел полиции №1", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Отмечается, что потерпевшим необходимо иметь при себе документы либо чеки, доказывающие право на имущество.
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