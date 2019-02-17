Бахтияр Артаев: Хочу увидеть Фирузу Шарипову на Олимпиаде

Олимпийский чемпион прокомментировал желание профессионалов выступить в Токио.

Олимпийский чемпион по боксу Бахтияр Артаев из Казахстана прокомментировал желание своей соотечественницы Фирузы Шариповой и немки Кристины Хаммер выступить на Олимпиаде в Токио, передает Zakon.kz.

Хаммер является чемпионкой мира в профессиональном боксе, Шарипова владеет рядом чемпионских поясов в двух весовых категориях.

“Если честно, я поддерживаю обеих. Если они получат разрешение АИБА и отберутся на Чемпионате Республики Казахстан, то лично я бы с удовольствием посмотрел их выступления на Олимпиаде. Было бы очень интересно увидеть, как чемпионки мира в профессионалах покажут себя на главном турнире любительского бокса. Ведь это другая техника, другая тактика. А у Фирузы, я думаю, есть заветная мечта стать олимпийской чемпионкой. Она не успела осуществить ее до перехода в профессионалы, так почему бы ни сделать это сейчас”, - сказал Бахтияр Артаев.

Интересно, что появление самого бокса на Олимпиаде-2020 в Токио пока находится под вопросом. Этот вид спорта может быть исключен из олимпийской программы из-за разногласий МОК и АИБА.

Ранее Фируза Шарипова и Кристина Хаммер изъявили желание представлять Казахстан на Олимпиаде. Хаммер - уроженка Карагандинской области Казахстана, но до сих пор выступала за Германию, куда переехала в раннем детстве.

Шарипова на протяжении всей карьеры является гражданкой Казахстана.

Альберт Ахметов

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