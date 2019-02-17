Арыстанбек Мухамедиулы поддержал Димаша и Данэлию на предстоящем конкурсе в США

С каким бы результатом ни вернулись наши ребята домой, для нас они The Real World’s best!

Министр культуры и спорта РК считает, что Димаша и Данэлию ждет великое будущее, сообщает Zakon.kz.

Об этом Арыстанбек Мухамедиулы написал на своей странице в Facebook.

В США продолжается международное шоу талантов The World’s best, в котором принимают участие сразу два певца из Казахстана - Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова.

Талант Димаша Кудайбергена имеет истинную уникальность - диапазон голоса в шесть октав. До сих пор помню свои чувства, когда впервые услышал Димаша сам и понял - этот парень уникум. Сегодня Димаш не имеет соперников, участие в вокальных конкурсах — это лишь необходимый этап певческой практики: важно знать возможности других и развивать сценические навыки. Потому мы оказали содействие для его участия в этом конкурсе. Юная Данэлия Тулешова, которой всего 12 лет, продолжает поражать своими вокальными возможностями. Растет она - растет ее талант. Красивая, хрупкая, еще совсем ребенок, Данэлия смело выходит на огромную сцену и заставляет всех слушать себя - до мурашек, до слез. Я благодарен родным Данэлии, что они продолжают развивать талант своей девочки, оттачивают алмаз в бриллиант. Ее пение на конкурсе назвали феноменальным и с этим сложно не согласиться.

По итогам голосования судей, из 100 возможных баллов у Димаша 98, а у Данэлии - 96.

Любой конкурс — это огромный стресс для участников. Потому сразу напомню, с каким бы результатом ни вернулись наши ребята домой, для нас они The Real World’s best, друзья. Димаш покоряет мир и нашу юную звездочку Данэлию Тулешову ждет великое будущее! Мы вас любим и ценим и очень за вас болеем! Удачи вам, наши золотые! Только вперед!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!