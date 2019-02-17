За выходные спасатели Алматы обошли более 11 тыс. домов

Это профилактика предупреждения пожаров и отравления угарным газом.

В жилом секторе Алматы сотрудниками ДЧС ежедневно проводятся рейды по правилам пожарной безопасности среди населения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

Жителям объясняют основные требования по устройству и использованию печей, как правильно складировать и утилизировать шлак от использованного угля, как правильно хранить горюче-смазочные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости.

Только за выходные дни, 16-17 февраля 2019 года личным составом Алматинского гарнизона, совместно с МПС, Центра медицины катастроф, АО "Өрт сөндіруші" и волонтерами обследовано 11 тысяч 507 жилых домов, с вручением более 12 тыс. памяток о соблюдении правил пожарной безопасности.

Во избежание отравления угарным газом среди населения ДЧС города Алматы напоминает о необходимости выполнения следующих элементарных правил:

- дымовые трубы, дымоходы отопительных печей и систем необходимо очищать от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона;

- проверяйте тягу в дымоходе и не перекрывайте печной дымоход на ночь;

- не допускать сушку дров, белья и других горючих вещей на печах, дымоходах и других обогревательных приборах;

- регулярно и качественно обслуживайте газовые системы и системы отопления;

- соблюдайте правила безопасного пользования автономным отоплением и газовыми приборами;

- увидев пожар или почувствовав запах дыма, звоните по номеру 101 или 112.

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