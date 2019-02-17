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Алексей Луценко выиграл второй этап "Тура Омана"

Для казахстанца эта победа стала первой в сезоне-2019.

Фото : the-picta.net17 февраля 2019, 21:56

Казахстанский велогонщик "Астаны" Алексей Луценко стал победителем второго этапа "Тура Омана", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Луценко, который выиграл "Тур Омана" в прошлом году, атаковал на последних пяти километрах и в итоге финишировал первым. Расстояние в 156,5 километра казахстанец преодолел за 4 часа, 7 минут и 19 секунд.

Александер Кристофф (+00'03) из UAE Team Emirates стал вторым, опередив нового лучшего молодого гонщика Райана Гиббонса из Dimension Data. Отметим, что с таким же временем, как у Кристоффа, финишировала вся первая десятка.

Для Луценко эта победа стала первой в сезоне-2019.

В генеральной классификации "Тура Омана" лидирует Кристофф, который опережает идущего вторым Луценко на три секунды. Третьим идет Гиббонс (+00'12).


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