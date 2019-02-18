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Премьер Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию

Сам американский президент отметил, что, наверное, никогда не ее получит.

Фото : Коллаж Zakon.kz18 февраля 2019, 00:16

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "в ответ на просьбу Вашингтона", сообщает Интерфакс.

Материал об этом дала в воскресенье японская газета "Асахи симбун" сославшись на источник в японском правительстве.

Власти США, по данным газеты, "неформально" попросили Токио выдвинуть Трампа на получение премии после того, как в июне 2018 года он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Заявки на выдвижение на Нобелевскую премию принимались до февраля.

Трамп в пятницу рассказал, что Абэ дал ему копию письма, которую он отправил "людям, которые выдают такую вещь как Нобелевская премия".

"Он сказал: я номинировал вас от лица Японии, я прошу их дать вам Нобелевскую премию мира", - пояснил глава США, не сообщив, когда именно премьер Японии показывал ему письмо.

Американский президент отметил, что, наверное, он никогда не получит Нобелевскую премию.

Недавно в Норвежском нобелевском комитете сообщили, что в список номинантов на получение премии мира 2019 года вошло 304 кандидата. Как отметили в комитете, 219 из них - физические лица, остальные 85 - организации.


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