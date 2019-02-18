Хабиб Нурмагомедов подарил актюбинке автомобиль
Для получения приза девушка приехала в Москву.
Фото : Instagram18 февраля 2019, 00:55
Жительница Актобе Сауле Болатбаева стала обладательницей автомобиля Toyota Camry, который она ранее выиграла в конкурсе от Хабиба Нурмагомедова. Ключи ей лично вручил лично Хабиб, сообщает Zakon.kz.
"Вот и долгожданный момент", - поделилась радостью казахстанка на своей странице в Instagram.
Суперприз, автомашину " Toyota Camry" актюбинка Сауле Болатбаева выиграла 31 декабря 2018 года.
Позже она выложила stories в социальной сети, где сообщила о том, что выиграла машину от Нурмагомедова. Девушку пригласили в Москву забрать свой подарок.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4958354-bc3941c7b88e3fc5642c6e1ae059df9a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...