Хабиб Нурмагомедов подарил актюбинке автомобиль

Для получения приза девушка приехала в Москву.

Жительница Актобе Сауле Болатбаева стала обладательницей автомобиля Toyota Camry, который она ранее выиграла в конкурсе от Хабиба Нурмагомедова. Ключи ей лично вручил лично Хабиб, сообщает Zakon.kz.

"Вот и долгожданный момент", - поделилась радостью казахстанка на своей странице в Instagram.

Суперприз, автомашину " Toyota Camry" актюбинка Сауле Болатбаева выиграла 31 декабря 2018 года.

Позже она выложила stories в социальной сети, где сообщила о том, что выиграла машину от Нурмагомедова. Девушку пригласили в Москву забрать свой подарок.

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