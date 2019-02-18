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Хабиб Нурмагомедов подарил актюбинке автомобиль

Для получения приза девушка приехала в Москву.

Фото : Instagram18 февраля 2019, 00:55

Жительница Актобе Сауле Болатбаева стала обладательницей автомобиля Toyota Camry, который она ранее выиграла в конкурсе от Хабиба Нурмагомедова. Ключи ей лично вручил лично Хабиб, сообщает Zakon.kz.

"Вот и долгожданный момент", - поделилась радостью казахстанка на своей странице в Instagram.

Суперприз, автомашину " Toyota Camry" актюбинка Сауле Болатбаева выиграла 31 декабря 2018 года.

Позже она выложила stories в социальной сети, где сообщила о том, что выиграла машину от Нурмагомедова. Девушку пригласили в Москву забрать свой подарок.


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