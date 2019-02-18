"Барыс" сыграет с "Адмиралом" в матче с КХЛ

Противостояние пройдет сегодня, 18 февраля, и начнется в 15:30 по времени Астаны.

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" во Владивостоке сыграет с "Адмиралом", пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет сегодня, 18 февраля, и начнется в 15:30 по времени Астаны.

Отметим, что "Барыс" уже выиграл дивизион Чернышева и гарантировал себе второе место Восточной конференции, у команды Андрея Скабелки 84 очка - 28 побед в основное время, пять в овертайме и четыре в серии буллитов, шайбы - 186:143.

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