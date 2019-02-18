Венесуэльские нефтяники опровергли заморозку счетов российского банка

Нефтяная компания Венесуэлы с конца января находится под санкциями США.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA опровергла информацию о заморозке ее счетов российским Газпромбанком, передает Lenta.ru.

На странице опубликованы несколько скриншотов новостных заметок о заморозке счетов с надписью о том, что это "фейковая новость". "Мы еще раз отрицаем информацию, которая угрожает нефтяной промышленности страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что на компанию с помощью ложной информации "нападают представители правых сил и американских СМИ".

Ранее Reuters со ссылкой на источник в финансовой организации сообщил о заморозке счетов венесуэльской компании российским Газпромбанком. Отмечается, что такое решение принято из-за того, что в банке опасаются введенных в отношении PDVSA санкций США.

Нефтяная компания Венесуэлы с конца января находится под санкциями США. Ее зарубежные счета с экспортной выручкой были заблокированы, а работа американской дочерней компании Citgo оказалась под запретом. Ограничение обещали снять, если доходы будут аккумулироваться на заблокированных счетах, доступ к которым частично получил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

В Венесуэле продолжается борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали Россия, Иран и Турция; оппозиционера - США, признавшие его легитимным президентом, Канада, несколько государств Латинской Америки и более десяти стран Евросоюза.

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