Футболист сборной Румынии переходит в "Астану"

Дорин Ротариу перешел в "Астану" на правах аренды.

23-летний футболист сборной Румынии Дорин Ротариу перешел в "Астану", передает Vesti.kz со ссылкой на gsp.ro.

Права на Ротариу принадлежат бельгийскому "Брюгге", в который он перешел в 2017 году. Далее он был отдан в аренду сначала бельгийскому "Мускрон-Перювельз", а затем голландскому "АЗ Алкмар".

Как сообщает издание, Ротариу перешел в "Астану" на правах аренды, договор рассчитан на шесть месяцев. После казахстанский клуб может выкупить права на футболиста.

Ротариу выступал за сборную Румынии до 19 лет, где провел восемь матчей, а также играл за команду до 21 года, проведя 14 встреч. С 2016 года является игроком национальной сборной Румынии, где уже успел сыграть девять матчей и забить один гол.

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