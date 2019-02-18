В Казахстане цены на молочку выросли на 6,8%

Выпуск молока и сливок увеличился на 11%, сыров и творога — на 9% за год.

По итогам прошлого года казахстанские компании увеличили выпуск молока и сливок на 11,1% за год, до 535,5 тыс. тонн, сыра и творога — на 9,3%, до 27,5 тыс. тонн, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Производство прочей молочной продукции, включая сгущенное молоко и сливки, а также йогурты, кефир, айран и другие подобные продукты, выросло на 1,8% за год, до 219,1 тыс. тонн.

Основной регион сырно-творожного производства — Алматинская область: 26,7% от РК. В тройке лидеров также Восточно-Казахстанская область (12,7%) и Алматы (11,7%).

Среди производителей молока и сливок Алматинская область также среди лидеров: 113,7 тыс. тонн, рост производства на 13% за год. Кроме неё в ведущую тройку "молочных" областей вошли Северо-Казахстанская (140,8 тыс. тонн, +20% за год) и Костанайская (78,3 тыс. тонн, −1% за год) области.

Как отмечается, по итогам 2017 года Алматинская область лидировала и в производстве кисломолочных продуктов, однако данные по 2018 году в региональном разрезе не были предоставлены.

За 11 месяцев 2018 года казахстанские компании обеспечили спрос на молоко и сливки на 96,2%, против 94% в аналогичном периоде годом ранее; на сыры и творог — на 56,5%.

Значительно увеличен экспорт молока и сливок: сразу на 47,6% за год. Экспорт сырно-творожной продукции также вырос — на 4,2%.

Цены на молочную продукцию в магазинах страны по итогам января 2019-го выросли за год: на 6,8% — на сырое молоко (до 212,6 тенге за литр), на 6,5% — на пастеризованное молоко (до 229 тг за литр в среднем по РК), на 6,9% — на сметану (до 1055,5 тг за килограмм), на 5% — на кефир (до 285,2 тг за литр), на 6,4% — на творог (до 1596,4 тг за килограмм по итогам января), на 13,5% — на сыр (до 2534,4 тг за килограмм).

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