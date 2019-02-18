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Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе

Заседание будет посвящено проблемам молодежной политики.

Фото : abctv.kz18 февраля 2019, 10:00

18 февраля в Мажилисе проходит правительственный час "О реализации государственной молодежной политики в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

С докладом выступает министр общественного развития Дархан Калетаев.

Правительственный час проходит в Доме Мажилиса.


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