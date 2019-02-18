Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе
Заседание будет посвящено проблемам молодежной политики.
Фото : abctv.kz18 февраля 2019, 10:00
18 февраля в Мажилисе проходит правительственный час "О реализации государственной молодежной политики в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.
С докладом выступает министр общественного развития Дархан Калетаев.
Правительственный час проходит в Доме Мажилиса.
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