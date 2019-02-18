Спикер Сената принял участие в Мюнхенской конференции

Токаев принял участие в ряде панельных тематических сессий, а также в круглом столе на тему "Транснациональная безопасность".

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15-17 февраля принял участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Председатель Сената принял участие в ряде панельных тематических сессий, а также в круглом столе на тему "Транснациональная безопасность".

Это авторитетный форум, объединяющий ведущих мировых политиков, экспертов и общественных деятелей, традиционно посвящен обсуждению самых актуальных вопросов глобальной и региональной безопасности. В центре дискуссий - перспективы обеспечения мира на Ближнем Востоке, Балканах и Кавказе. Отдельные сессии были посвящены международной торговле, контролю над вооружениями, влиянию климатических изменений и кибертехнологий на состояние безопасности.

На конференции выступили главы государств и правительств, спикеры парламентов, лидеры международных организаций, влиятельные эксперты. Всего на мероприятия форума прибыло более 600 делегатов, включая 35 глав государств и правительств, 50 министров иностранных дел, 30 министров обороны.

Общим итогом заинтересованных дискуссий стало признание того, что в настоящее время международный порядок, центром которого является ООН, сталкивается с острыми вызовами, требующими совместного ответа всего человечества.

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