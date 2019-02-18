В камерном зале "Астана Опера" пройдет концерт "Поэзия струнных"

Идея создания концерта принадлежит Ахмету Султанову.

Мастерское сольное и ансамблевое исполнение классической музыки различных стилистических направлений и эпох представят вниманию публики яркие инструменталисты "Астана Опера". Концерт "Поэзия струнных" пройдет 21 февраля в Камерном зале театра, передает пресс-служба театра.

В этот вечер на сцену выйдут музыканты Симфонического оркестра "Астана Опера" Иван Кокотов, Ильяс Жидебай (скрипки), Ахмет Султанов (альт), Данияр Кадралинов (виолончель), Жанар Сейтханова, Раушан Сатиева (фортепиано).

- Идея создания концерта принадлежит Ахмету Султанову. Как для артистов одного из ведущих мировых музыкальных театров, для нас важно, наряду с исполнением оперных и балетных шедевров в составе симфонического оркестра, выступать с сольными программами, играть в камерных ансамблях. Все эти виды музицирования сильно отличаются между собой, имеют разный характер, направление, специфику. Мы с большой ответственностью подошли к подбору концертного репертуара, все произведения гармонично сочетаются. Наши ежедневные репетиции проходят на одном дыхании, все силы вкладываем в подготовку к концерту. У каждого из нас свое мнение, восприятие, видение музыки, и это творческое взаимодействие позитивно влияет на качество результата, - отметили исполнители.

В обширной программе – Дуэт для скрипки и альта cоль мажор, KV 423, ор. 28 В.А. Моцарта, "Скерцо", "Мелодия", "Вальс-скерцо" П. Чайковского, La Campanella А. Паганини в обработке У. Примроуза, "Элегия" Г. Форе, Концертный полонез Д. Поппера, Пассакалия для скрипки и альта Г. Генделя – Й. Хальворсена, "Маргаритки" ор.38 №3, "Сирень" оp.21 №5 в переложении для фортепиано С. Рахманинова.

Блестящим завершением музыкального вечера станет одно из наиболее значительных произведений камерно-инструментального репертуара – Струнный квартет №14 pе минор "Смерть и девушка" D 810 Ф. Шуберта. Выразительная, эмоционально насыщенная музыка венского композитора-романтика трогает душу каждого, соприкоснувшегося с этим опусом, в котором широко раскрываются темы жизни и смерти, судьбы человека. Интересно отметить, что квартет послужил вдохновением на создание многих других произведений искусства. В частности, сочинение прозвучало в известных кинофильмах, таких как "Смерть и девушка", "Что?" Р. Полански, "Портрет леди" Дж. Кэмпион, "Шерлок Холмс и дело о шелковом чулке" А. Кабитта, а также в радиопьесе "Про всех падающих" С.Б. Беккета.

Начало концерта в 19:00.

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