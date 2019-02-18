Притон для занятия проституцией выявлен в Талдыкоргане

К уголовной ответственности привлекаются четыре администратора одной из гостиниц города.

Притон для занятия проституцией выявили полицейские в одной из гостиниц Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

В выявленном притоне оказалось около десяти женщин в возрасте 20-38 лет, оказывающих интим-услуги за денежное вознаграждение. Задержанные жрицы любви были доставлены в полицию и поставлены на профилактический учет.

"К уголовной ответственности привлекаются четыре администратора этой гостиницы, подозреваемые в сводничестве и притоносодержании. Одна из подозреваемых помещена под стражу, в отношении трех других принято мера процессуального принуждения "Обязательство о явке". Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 309 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан» - сообщили в пресс-службе ДП региона.

В полиции добавили, что деятельность гостиницы, в которой полицейские выявили нарушения, на время приостановлено. Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности ее владельца.

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