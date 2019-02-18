Калетаев рассказал о работе ведомства по поддержке молодежи

Первым делом в профильном ведомстве изучат положение молодежи в стране.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам реализации государственной молодежной политики министр общественного развития Дархан Калетаев рассказал о ключевых направлениях работы ведомства, передает корреспондент Zakon.kz.

"В рамках исполнения поручения главы государства, данного на открытии Года молодежи, определены пять основных вектора работы. Первое, обеспечение молодежи жильем. Второе, вопросы трудовой занятости. Третье, развитие образования, волонтерства, научные гранты. Четвертое, развитие социальной активности молодежи. Пятое, поддержка молодой семьи, здоровья и развитие инструментов социальной инклюзии", - перечислил он.

По его словам, для их достижения в первую очередь в министерстве акцентируют внимание на изучении положения молодежи, доступности для нее имеющейся инфраструктуры, оценки уровня информированности молодежи о проводимой в стране госполитике и ценностные установки подрастающего поколения.

"В числе наиболее масштабных проектов - обеспечение строительства не менее одной тысячи арендных квартир на три города (Астана, Алматы, Шымкент) ежегодно для работающей молодежи (молодых специалистов), перераспределив на эти цели из средств, предусмотренных в рамках госпрограммы жилищного строительства "Нұрлы жер" на 2019-2021 годы", - пояснил Калетаев.

Также требуется простимулировать предприятия и работодателей, чтобы они предоставляли жилье молодым специалистам, занимались социальной и трудовой адаптацией в рамках системы корпоративной социальной ответственности.

"Необходимо разработать программу "Жас кәсіпкер" - это охват обучением до 100 тысяч молодых людей в год, в том числе 40 тысяч представителей безработной и самозанятой молодежи и 60 тысяч студентов выпускных; выделить дополнительные гранты молодым предпринимателям в рамках Дорожной карты бизнеса-2020; предусмотреть меры по сокращению незанятой, необучаемой и не повышающей квалификации молодежи (NEET) до 1-го процента ежегодно; совместно с крупным бизнесом проработать вопрос создания Фонда поддержки молодежных стартапов", - уточнил министр.

Кроме того, по его данным, нужно повысить размеры единовременного пособия с 70 МРП до 100 МРП для специалистов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты по программе "С дипломом - в село"; расширять перечень специальностей, по которым оказываются меры господдержки по программе "С дипломом - в село"; разработать программу "Жас маман", которая предусматривает модернизацию ключевых специальностей 20-ти вузов и 180 колледжей в регионах; приобретение 400 комплектов современного оборудования; подготовку порядка 200 тысяч квалифицированных кадров; повышение квалификации свыше 15 тысяч преподавателей.

Вдобавок в перечне мер по поддержке молодежи - подключение всех вузов и колледжей страны к платформе Открытого Университета (Open U); повышение размеров стипендии на 30% студентам высших учебных заведений, активно занимающихся волонтерской деятельностью; увеличение грантового финансирования фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых на 3 млрд тенге; реализация на основе движения "Жасыл Ел" общенационального проекта "Зеленый город - Зеленое село"; проработка вопроса о выделении квоты участия для молодежи в проектах строительных компаний; разработка программы военно-патриотического воспитания до 2025 года; внедрение в учебные курсы всех высших учебных заведений страны – волонтерства, так называемый Community Service; и обеспечение доступа для молодежи к психологической и консультативной помощи по вопросам семейных отношений.

Оксана Скибан, Астана

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