Курс доллара составил 375,87 тенге на торгах
Объем торгов – 55,4 млн долларов.
Фото : mln.kz18 февраля 2019, 11:23
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 375,87 тенге за доллар, объем торгов – 55,4 млн долларов.
В обменниках курс доллара – 375,7-377,3 тенге, евро – 425,5-428,1 тенге, рос.рубля – 5,67-5,72 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4958416-27dd6b285bef720aeb1121aa6824c348
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...