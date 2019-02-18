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В Астане отменили занятия для школьников

В городе прогнозируют низовую метель и сильный ветер.

Фото : pixabay.com18 февраля 2019, 11:58

В Астане 18 февраля отменили занятия для учащихся 0-9 классов второй смены, передает Zakon.kz.

Согласно информации Управления образования Астаны, из-за ухудшения погодных условий для учащихся второй смены с 0 по 9 классы отменены занятия.

Согласно данным РГП "Казгидромет", 18-20 февраля в Астане ожидаются низовая метель, гололед, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.


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