В Астане отменили занятия для школьников

В городе прогнозируют низовую метель и сильный ветер.

В Астане 18 февраля отменили занятия для учащихся 0-9 классов второй смены, передает Zakon.kz.

Согласно информации Управления образования Астаны, из-за ухудшения погодных условий для учащихся второй смены с 0 по 9 классы отменены занятия.

Согласно данным РГП "Казгидромет", 18-20 февраля в Астане ожидаются низовая метель, гололед, ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

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