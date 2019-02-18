В Акмолинской области полицейские организовали концерт для детей с участием Бейбита Коргана

В качестве зрителей на мероприятие были приглашены дети из малообеспеченных и многодетных семей, подростки, состоящие на учетах в полиции и жители областного центра.

Юноша из Кокшетау посвятил артисту отечественной эстрады Бейбиту Коргану стихотворение после благотворительного концерта в Кокшетау, передает пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области.

В рамках проекта "На страже счастливого детства" в Кокшетау полицейские организовали благотворительный концерт для детей. Главным гостем мероприятия стал лауреат множества музыкальных премий, популярный отечественный исполнитель Бейбит Корган.

В качестве зрителей на мероприятие были приглашены дети из малообеспеченных и многодетных семей, подростки, состоящие на учетах в полиции и жители областного центра.

2018 год в Казахстане прошел под эгидой имиджевого проекта Министерства внутренних дел Республики Казахстан "На страже счастливого детства". Это решение было принято для формирования в обществе принципа недопустимости противоправных действий в отношении детей. В рамках проекта, по всей стране прошли мероприятия, главная цель которых – защита прав и интересов детей.

Благотворительный концерт стал достойным завершением широкомасштабной акции, а также ознаменовал собой начало Года молодежи, которым Указом Главы государства объявлен нынешний 2019 год.

Зрители тепло и душевно встретили артиста, исполнившего свои популярные хиты. В программу концерта вошли известные музыкальные композиции, которые участники мероприятия охотно пели вместе с исполнителем. В рамках концерта также выступили творческие коллективы Департамента полиции. Все участники мероприятия получили незабываемые эмоции и яркие впечатления.

В завершение концертной программы заместитель начальника Департамента полковник полиции Виктор Букреев вручил Бейбиту Коргану благодарственное письмо от имени руководства ведомства.

Настоящим сюрпризом для гостя стало выступление студентов Высшего колледжа культуры им. Акана Сере, которые посвятили исполнителю стихи собственного сочинения. Студенты выразили восхищение талантом Бейбита Коргана и поблагодарили артиста за творчество.

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