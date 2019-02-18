Дмитрий Попко выиграл турнир ITF Futures в Турции

Для него это уже третий выигранный турнир в этом году.

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл международный турнир серии ITF Futures в Турции с призовым фондом 15 тысяч долларов, передает пресс-службаФедерации Тенниса Казахстана

В финале турнира Дмитрий Попко переиграл американца Себастьяна Корду в трех сетах – 6:4,3:6,6:3.

Хочется отметить, также казахстанец Дмитрий Попко стал победителем в парном разряде. В финале Попко вместе с итальянцем Рикардой Белотти выиграли аргентинцев Эрнена Касанову и Томаса Пучеса – 6:4,7:6(3).

Стоит отметить, что для Попко это уже третий выигранный турнир в этом году.

ITF Futures — цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса (ITF). Турниры Futures проводятся с 1998 года и представляют собой низшую, «ученическую» ступень международных профессиональных турниров. Рейтинг, набираемый в этих турнирах, служит критерием допуска к участию в турнирах следующих уровней — ATP Challenger, а затем в турнирах ATP-тура.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!