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Дмитрий Попко выиграл турнир ITF Futures в Турции

Для него это уже третий выигранный турнир в этом году.

Фото : Федерация Тенниса Казахстана18 февраля 2019, 12:15

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко выиграл международный турнир серии ITF Futures в Турции с призовым фондом 15 тысяч долларов, передает пресс-службаФедерации Тенниса Казахстана

В финале турнира Дмитрий Попко переиграл американца Себастьяна Корду в трех сетах – 6:4,3:6,6:3.

Хочется отметить, также казахстанец Дмитрий Попко стал победителем в парном разряде. В финале Попко вместе с итальянцем Рикардой Белотти выиграли аргентинцев Эрнена Касанову и Томаса Пучеса – 6:4,7:6(3).

Стоит отметить, что для Попко это уже третий выигранный турнир в этом году.

ITF Futures — цикл международных мужских профессиональных теннисных турниров, проводимых Международной федерацией тенниса (ITF). Турниры Futures проводятся с 1998 года и представляют собой низшую, «ученическую» ступень международных профессиональных турниров. Рейтинг, набираемый в этих турнирах, служит критерием допуска к участию в турнирах следующих уровней — ATP Challenger, а затем в турнирах ATP-тура.


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