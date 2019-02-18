Казахстанцы получили новые квитанции за газ

Общая экономия средств потребителей по газоснабжению составит более 5 млрд тенге.

С начала февраля уже миллион казахстанских потребителей получили квитанции, где стоимость газа указана по новым расчетам. Услуги газоснабжения снижены в среднем на 7,3 % (от 1,3% в Атырауской обл., до 16,1% - в Алматинской обл). В течении года общая экономия средств потребителей по газоснабжению составит более 5 млрд тенге.

Перерасчет в сторону снижения цен на природное топливо, по объективным причинам, таким, как удаленность от месторождений, протяженность газопроводов, состояние газораспределительных сетей и т.д. для каждого региона Казахстана сделан по-разному.

Лидерами по экономии за услуги газоснабжения станут жители Алматинской области, где цена снижена с 34,99 до 29,36 тенге за кубометр, или на 16,1%. Далее идет Костанайская область, где снижение составило 12,7%, с 26,81 до 23,40 тенге за кубометр. Третье место у Актюбинской области, с 10,95 до 9,84 тенге за кубометр или на 10,2%.

Стоит отметить, что ежегодно Национальный оператор АО "КазТрансГаз", для сдерживания роста цен на внутреннем рынке, субсидирует казахстанских потребителей за счет других статей дохода, таких, как транзит и экспорт газа.

Напомним, в ноябре прошлого года по поручению Президента Казахстана, данному правительству на Совбезе по итогам обсуждения проблем в коммунальной сфере, с января началось снижение цен на коммунальные услуги.

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