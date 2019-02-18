Для решения проблем бездетных пар предложили увеличить квоты на ЭКО

Несмотря на то, что количество квот, выделяемых государством, с 2010 года выросло в восемь раз, их все еще не хватает.

На правительственном часе в мажилисе парламента РК по теме реализации молодежной госполитики депутаты подняли вопрос необходимости увеличения квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для сохранения семей в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила вице-спикер мажилисе, депутат Гульмира Исимбаева, бездетность является одной из причин разводов в стране.

"Бездетность - одна из причин разводов молодых семей. Решать проблему разводов можно только комплексными мерами и одна из мер - включить ЭКО в гарантированный объем, увеличить квоту и не ограничиваться только одним ребенком", - сказала она.

Вице-министр финансов Татьяна Савельева признала актуальность проблемы, при этом сообщив, что возможность увеличения квот можно будет рассмотреть при формировании бюджета.

"Это очень актуальная проблема, поэтому Минфин готов такие предложения от Минздрава рассмотреть, когда они поступят, тем более что бюджетный процесс у нас сейчас только начинается на предстоящие три года. Наверное, к этому времени у уполномоченного органа будет выработана четкая позиция", - пояснила представитель ведомства.

Со своей стороны министр общественного развития РК Дархан Калетаев указал, что с 2010 года квоты постоянно увеличивались, но и этого количества "не хватает".

"Не смотря на то, что количество квот, выделяемых государством, с 2010 года выросло в восемь раз, их все еще не хватает. В период с 2010 по 2017 год 1800 детей родилось по этой квоте. Это существенный результат. Конечно, в этом вопросе надо более прогрессивные меры предпринимать", - считает он.

Оксана Скибан, Астана

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